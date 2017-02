'Drenthe kon de nieuwe Roberto Carlos worden'

Toen hij voor de Eredivisie-topclub Feyenoord speelde rees de ster van back Royston Drenthe wel heel erg snel en misschien wel een beetje te snel. De Nederlander trok naar het grote Real Madrid, maar een paar jaar later, in het hier en nu, maakt hij bekend te stoppen met profvoetbal. Coach Bert van Marwijk betreurt dit.



De oefenmeester vertelt in gesprek met De Telegraaf: "Het is altijd jammer, als spelers met talent zo jong stoppen. Ik heb Royston nog laten debuteren in Oranje. Ik zag in hem een jongen, die de potentie had om een Roberto Carlos- of Marcelo-achtige linksback te worden. Het is heel jammer dat dat er niet is uitgekomen."



De krant zelf komt met een illustratieve anekdote op de proppen. "Kenmerkend was een voorval in het luxueuze hotel Suites Mirasierra kort na zijn entree bij Real. Arjen Robben was die dag gepresenteerd en besloot na een vermoeiende dag tegen tienen zijn kamer op te zoeken. Tegelijkertijd stapte een opgedofte Drenthe de lift uit om met een groot gezelschap het Madrileense nachtleven te verkennen. Tien jaar later speelt de 33-jarige Robben nog in de Europese top en is de vier jaar jongere Drenthe profspeler af."