'Horrorscenario voor Van Dijk en Southampton'

Centrumverdediger Virgil van Dijk viel in de eerste helft van het huidige seizoen heel erg op met een paar sterke prestaties. In de wintertransferperiode stond hij dan ook in de belangstelling van verschillende topclubs, maar zijn werkgever Southampton wilde hem niet laten gaan. Nu lijkt het erop dat Van Dijk zijn laatste wedstrijd voor de Saints alsnog gespeeld heeft.



Het medium de Daily Mail weet namelijk dat de blessure die Van Dijk een paar weken geleden opliep veel ernstiger is uitgevallen. De Oranje-international kampt met een enkelkwetsuur en staat er mogelijk nog enkele maanden naast, volgens de informatie van het dagblad zelfs tot aan het einde van het seizoen in de Premier League. Dat zou Van Dijk inmiddels al aan vrienden en familie verteld hebben.



Hoogstwaarschijnlijk betekent dit dat we de Nederlander nooit meer in het shirt van Southampton zullen zien. De algemene verwachting is immers dat hij in de aankomende zomer wel een mooie transfer zal maken. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City én Manchester United werden al gelinkt aan de Nederlander, die overigens wel meerdere tientallen miljoenen euro's moet kosten.