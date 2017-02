Thomas Ouwejan besloot afgelopen maand zijn contract met AZ open te breken tot medio 2020. De linksback van AZ had enige tijd nodig om zich te laten overtuigen.



"Ik zat wel bij Jong AZ, maar wilde graag doorgeschoven worden naar de A-selectie", zo laat de linkspoot optekenen in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Na mijn debuut werd me duidelijk dat dat ging gebeuren. Toen twijfelde ik niet meer. Want ik wilde het liefst bij AZ doorbreken."



Er werd ook belangstelling getoond voor de AZ'er. "Er werd wel gebeld door clubs uit het buitenland, uit Rusland zelfs ook, maar daar zag ik mezelf toch niet zo gauw heen gaan. Ik was negentien, dan ga je toch niet naar een Russische club?"