PEC schetst perspectief Achahbar: "Niet dat we hem weggooien"

PEC Zwolle presenteerde Anass Achahbar afgelopen zomer als nieuwe aanvalsleider. De oud-Feyenoorder (23) tekende voor vier jaar en veroverde direct een basisplaats, maar daarna ging het perspectief in rap tempo achteruit.



Achahbar verloor al na enkele maanden zijn basisplaats en dreigt nu zelfs buiten de wedstrijdselectie te vallen. "We hebben samen met Anass naar een oplossing gezocht", reageert technisch directeur Gerard Nijkamp tegenover Voetbal International. De aanvaller mocht vertrekken, maar met ADO Den Haag kwam men niet tot een huurcontract.



Het perspectief van Achahbar is zeker niet gestegen: Nicolai Brock-Madsen heeft de stijgende lijn te pakken en Stef Nijland is op de goede weg terug. "En dan hebben we ook nog Hervin Ongenda gehuurd van PSG. Het enige wat Anass kan doen is hard werken en laten zien dat hij recht heeft op speelminuten. Dat moet hij doen op de training en bij de wedstrijden van de beloften."



Nijkamp weerspreekt echter dat de oud-Feyenoorder permanent op een zijspoor staat. "Het is niet dat we hem weggooien. Hij heeft het nu alleen erg moeilijk. In de zomer krijgt hij onder een nieuwe trainer een nieuwe kans. We geloven nog steeds in hem."