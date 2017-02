Atlético Madrid-preses spreekt zich uit over Diego Costa

Atlético Madrid acht een hereniging met Diego Costa voorlopig niet realistisch. Volgens voorzitter Enrique Cerezo is de Engelse club niet van plan om de Spaanse Braziliaan te verkopen.



Costa maakte in 2014 de overstap van Atlético naar Chelsea, waar hij is uitgegroeid tot een steunpilaar. In de zomer wilde de international van Spanje evenwel al verkassen en recentelijk botste hij nog met manager Antonio Conte. Om die reden is de kans reëel dat hij in de zomer op een vertrek uit Londen aast.



Atlético zou op een hereniging azen, maar Cerezo acht dat scenario onrealistisch. "Volgens de media gaat hij naar China, maar Chelsea zal hem niet lasten gaan. Ik zou Costa graag terughalen, alleen is dat niet zo makkelijk. Hij speelt voor een sterke ploeg dat de Premier League lijkt te gaan winnen", vertelde hij tegenover Cope.



Cerezo besluit dan ook met een heldere boodschap: "Ik denk niet dat de grote clubs het toelaten dat de topspelers vertrekken."