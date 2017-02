Nieuwe Ajax-invitatie: "Een een positieve indruk achtergelaten"

Ajax heeft de vijftienjarige Simon Kozak opnieuw uitgenodigd om een proefperiode af te komen werken. Enkele weken geleden mocht de talentvolle speler ook al meelopen in Amsterdam.



Op de website van zijn huidige club Spartak Trnava legt verdediger Kozak uit: "Ik heb een positieve indruk achtergelaten. Ajax heeft me uitgenodigd voor een nieuwe test, maar die zal uit meerdere dagen bestaan en ik ga ook een wedstrijd spelen. Daarna zullen we wel zien wat er gaat gebeuren."



De tiener hield een goed gevoel over aan zijn eerste proefperiode bij Ajax. Kozak realiseert zich wel dat hij op bepaalde fronten een groei moet doormaken. "Ik heb geprobeerd om te laten zien wat ik in mij heb. Het verschil in leeftijd merkte ik wel. De spelers zijn er fysiek erg sterk, dus ik had een probleem. Maar ik heb erg genoten."