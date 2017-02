Van Bronckhorst maakt met Feyenoord indruk op Britten

Giovanni van Bronckhorst leidde Feyenoord in zijn debuutseizoen als hoofdtrainer naar de KNVB Beker en ligt dit seizoen op koers voor de landstitel. In Nederland is de scepsis omgezet in sympathie, maar ook in Engeland is zijn groei opgevallen.



Feyenoord werd sinds 1999 geen landskampioen meer, maar onder Van Bronckhorst lijkt het eindelijk weer eens te gaan lukken. The Telegraph vindt dat geen toeval: "Sinds Van Bronckhorst is begonnen als manager heeft de coach een winstpercentage van 64% gehaald, en heeft hij al de KNVB beker gewonnen."



Van Bronckhorst is misschien niet de meest uitgesproken trainer, maar de Britse krant schrijft het succes zeker toe aan de oud-international. "Feyenoord staat vijf punten los aan de top van de Eredivisie. En dat terwijl hij de baan pas anderhalf jaar heeft."