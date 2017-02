ADO legt 'echte Haagse jongen' met 'geweldige toekomst' vast

Eredivisie-club ADO Den Haag heeft naar eigen zeggen een interessante speler aangetrokken voor de eigen jeugdopleiding. De zestienjarige Yahya Boussakou heeft een verbintenis getekend tot medio 2019.



Boussakou speelt sinds een half jaar voor de Haagse eredivisionist, dat hem via Laakkwartier en Haaglandia op de radar kreeg. Volgens hoofd jeugdopleiding Rob Meppelink heeft hij deze verlenging zelf afgedwongen. "Yahya heeft in het half jaar dat hij bij ons speelt laten zien dat hij een geweldige toekomst voor zich heeft", zo laat hij weten op de clubwebsite.



Meppelink is onder de indruk geraakt door de ontwikkeling van de talentvolle linksbuiten. "Het is bovendien een echte Haagse jongen, die helemaal bij onze club past. Als hij zich zo door blijft ontwikkelen, kan Yahya zeker het eerste elftal halen."