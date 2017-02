Van den Brom werkt met kopzorgen toe naar belangrijk duel

Het zit AZ-trainer John van den Brom momenteel niet mee in defensief opzicht. Op bezoek bij sc Heerenveen moest de oefenmeester opnieuw een aantal verdedigers missen.



Stijn Wuytens incasseerde in het met 2-4 verloren thuisduel met PSV tweemaal geel en is daardoor geschorst. Derrick Luckassen, in het bekerduel met de Friezen nog matchwinnaar, moet het duel van komende zondag eveneens missen door een schorsing en ook Ron Vlaar is niet van de partij.



Al voor de winterstop raakte de routinier van AZ geblesseerd. Vlaar werkt sindsdien aan zijn herstel en daarbij maakt hij vorderingen, maar volgens het Noordhollands Dagblad komt de ontmoeting met sc Heerenveen nog te vroeg.



Heerenveen en AZ strijden dit seizoen om een plek in de play-offs. De Alkmaarders zijn ook nog actief in het bekertoernooi.





