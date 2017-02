Oranje-discussie roept hoofdbrekens op: "Lastig voor Danny Blind"

Pim Doesburg is pleitbezorger van Jeroen Zoet als nummer één doelman van het Nederlands elftal. Zelf is hij weliswaar geen fan van de 26-jarige PSV'er, maar in zijn ogen is hij op dit moment wel de meest geschikte kandidaat.



"De keepers van vroeger heb je niet meer bij het Nederlands elftal", concludeert de oud-doelman van PSV en Sparta Rotterdam in De Telegraaf. "Er zijn nu bijna alleen nog maar gemaakte doelmannen. Dus is het lastig voor Danny Blind. Ik kan moeilijk kiezen tussen Jeroen Zoet en Jasper Cillessen, maar Jeroen heeft een klein streepje voor omdat hij alles keept."



Doesburg noemt Zoet als PSV-doelman 'zeer stabiel'. Toch heeft de oud-keeperstrainer van Feyenoord nog steeds zijn bedenkingen. "Hij is geen persoonlijkheid die ik de komende vier, vijf jaar in het Oranje-shirt zie staan. Op basis van zijn basisplaats bij PSV heeft hij recht op het shirt met nummer 1."



Maarten Stekelenburg mocht de voorbije interlands van Oranje aantreden. Echter, bij Everton is hij zijn basisplaats inmiddels kwijt.