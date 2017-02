Engelse voetbalbond dreigt enorm bedrag kwijt te raken

De Engelse voetbalbond FA is in de problemen geraakt. Het Britse parlement heeft de bond geconfronteerd met een motie van wantrouwen, zo meldt de BBC.



De parlementsleden verwijten de FA dat het niet is gelukt om de hervormingen voor elkaar te boksen. Officieel gaat het weliswaar 'slechts' om een symbolisch gebaar, maar men dreigt met maatregelen als een oplossing uitblijft. "Geen verandering is geen optie", zo reageert een parlementslid.



De Engelse voetbalbond dreigt 35 tot 45 miljoen euro aan subsidie te verlezen. Zes maanden zou de FA de kans hebben gehad om de bestuurlijke veranderingen door te voeren, waarbij er gelijkheid moest ontstaan tussen seksen en ook moest er onafhankelijk overzicht worden ingepast. Dat is vooralsnog niet gelukt.