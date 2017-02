Hans de Koning vecht dit seizoen met Go Ahead Eagles om lijfsbehoud, maar heeft desondanks een unieke prestatie achter zijn naam: Feyenoord een competitienederlaag toebrengen. De vraag luidt dan ook hoe de Rotterdammers te verslaan zijn.



"Ja, alleen wij wonnen tot nu toe van Feyenoord. Een geweldige prestatie, maar wel eentje waar een verhaal aan vast zat", reageert De Koning in het Algemeen Dagblad. "Feyenoord had op donderdag in Oekraïne tegen Zorya Luhansk gespeeld. Ze landden een dag later in Rotterdam, de spelersbus is toen meteen naar Maassluis gereden om de begrafenis van de moeder van Tonny Vilhena bij te wonen."



"Direct daarna stapten ze weer in de bus richting Deventer om in trainingskamp te gaan. Ze waren moe, Kongolo liep toen niet voor niets een hamstringblessure op", aldus De Koning, die een herhaling niet heel realistisch acht. "De kans dat wij punten pakken tegen die drie ploegen is heel klein. Nee, kampioen word je tegenwoordig niet meer tegen de kleintjes, maar juist tegen de groten."