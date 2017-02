Wenger geeft statement af: "Zelf als de media dat denken"

Chelsea won afgelopen zaterdag met 3-1 van Arsenal, dat daardoor op twaalf punten achterstand is gezet. Toch weigert manager Arsène Wenger de strijd om het kampioenschap te staken.



Arsenal won sinds 2004 de Engelse titel niet meer en ook dit seizoen lijkt het kampioenschap een brug te ver. Wenger ziet dat echter anders. "Het is pas over als het écht over is", aldus de Fransman tegenover de BBC. "Zelf als de media denken dat het gelopen is, doe ik dat nog niet. Zo moeten we niet denken."



'De Gunners' staan momenteel ook nog eens op drie punten van nummer twee Tottenham Hotspur, waar nummer zes Manchester United nog maar twee punten achterstand heeft. "Het staat ontzettend dicht bij elkaar", stelt Wenger. "Het is vechten voor elke plek, misschien nog wel meer dan de vorige jaren."



"En als het over voor ons zou zijn, dan zou dat dus voor al deze ploegen gelden", beseft Wenger, die wel realistisch blijft. "Natuurlijk heeft Chelsea vanwege haar voorsprong wel een enorm voordeel."