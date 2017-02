Kostas Lamprou heeft met eredivisionist Willem II geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract en neemt na dit seizoen afscheid. Volgens Oscar Moens is dit een aderlating voor de Tilburgse club.



"Ik denk dat Willem II Lamprou gaat missen, ja", laat Moens optekenen in gesprek met Omroep Brabant. "Ik denk dat Lamprou een prima keeper is, zeker voor het niveau Willem II. Als je kijkt wat hij beheerst van wat een keeper moet beheersen, dan heeft hij heel veel plusjes volgens mij."



Zelf stond Moens 49 keer onder de lat namens Willem II. Een reden voor de uiteindelijke 'nee' is er niet. "Maar misschien wil hij zelf wel een stapje hogerop. Dat zou kunnen. Ik denk dat hij een stapje hoger ook aan kan. De top is te hoog gegrepen. Daar heeft hij natuurlijk gezeten, hij was een prima stand-in voor Feyenoord."



Moens voegt toe: "Voor de absolute top komt hij net iets tekort. Maar daaronder, clubs als Utrecht, Heerenveen en Vitesse, kan hij aan. Hij is net zo goed als wat er nu zit."