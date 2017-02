Drenthe heeft opvallend nieuws: zelfs Feyenoord kansloos

Royston Drenthe is niet langer te bewonderen als profvoetballer. De 29-jarige verdediger annex middenvelder heeft besloten om zijn zoektocht naar een nieuwe club te beëindigen.



Drenthe zit sinds afgelopen zomer zonder werkgever. De voetballer is tot de conclusie gekomen dat er zich geen geschikte club voorbij is gekomen en ziet het niet zitten om nog langer te wachten. Zelfs een terugkeer naar Feyenoord is voor hem uitgesloten, zo laat hij weten aan Voetbal International.



Nog voor zijn dertigste verjaardag heeft Drenthe besloten om verder te gaan als rapper Roya2faces. Velen herinneren de Rotterdammer als speler van Feyenoord en Real Madrid, maar ook Hércules CF, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas SC staan op zijn erelijst.



Drenthe noteerde één A-interland namens Oranje en speelde voor een aantal vertegenwoordigende jeugdteams.