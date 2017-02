'Bedragen van Groningen-deal bekend: bonussen afgesproken'

FC Groningen heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Payt is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van de club. Dat melden bronnen tegenover RTV Noord. Het Groningse online incassobedrijf was al sponsor van de voetbalclub.



Volgens Payt zijn zij het grootste online bedrijf in de incassobranche. Hoeveel geld Payt betaalt om op het shirt van FC Groningen te staan, is niet bekend. Ook is nog niet bekend voor hoe lang de sponsordeal is. Payt was in 2015 al twee keer shirtsponsor van FC Groningen. Toen stond het logo van het bedrijf op de ruggen van de FC-spelers tijdens de halve finale en bekerfinale.



FC Groningen-directeur Hans Nijland wil de sponsordeal niet bevestigen. "Voor mijn part is het Albert Heijn of de Aldi. Vanmiddag hoor je meer", vertelt hij aan RTV Noord. Om 16:00 uur geeft FC Groningen een persconferentie.



Update 18:22 uur

Het is inmiddels duidelijk hoeveel geld FC Groningen gaat verdienen aan deze sponsordeal met Payt. In het eerste jaar gaat het om 1,1 miljoen euro en in het tweede jaar zelfs om 1,3 miljoen euro. Algemeen Dagblad-journalist Sander de Vries meldt dat deze inkomsten kunnen stijgen via afgesproken bonussen.





Beide bedragen kunnen oplopen door bonussen. Opvallend: staat los van sportieve prestaties Groningen, maar heeft te maken met groei van Payt — Sander de Vries (@sander_dvries) February 9, 2017