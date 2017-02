Ajax ziet aanvaller terugkeren: "Goed om terug te zijn"

Bertrand Traoré is donderdag weer aangesloten bij de selectie van Ajax. De Chelsea-huurling is na zijn deelname aan de Afrika Cup vanaf heden weer beschikbaar voor trainer Peter Bosz.



"Goed om terug te zijn, ik kijk uit naar de komende wedstrijd", zo laat Traoré weten via de officiële kanalen van Ajax. Komende zondag staan de Amsterdammers in eigen huis tegenover Sparta Rotterdam. Het is nog onduidelijk of Bosz dan alweer een beroep op hem doet.



Traoré eindigde met Burkina Faso als derde op de Afrika Cup door de troostfinale tegen Ghana met 1-0 te winnen. Alain Traoré maakte het winnende doelpunt. Ook de finale behoorde tot de mogelijkheden, maar de Ajacied liet een cruciale penalty onbenut in de strafschoppenserie.



Bij afwezigheid van Traoré kreeg Justin Kluivert de kans om zich te onderscheiden.





Deze baas uit Burkina Faso is na een succesvolle Afrika Cup klaar voor #ajaspa! Jij ook? 👊 pic.twitter.com/8ErJSiymz5 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 9, 2017