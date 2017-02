De carrière van Jean-Paul Boëtius is sinds zijn overstap van Feyenoord naar FC Basel niet geworden wat hij gehoopt had. Onlangs stapte hij over naar Genk en in België hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te kunnen blazen.



"Mislukt? Als je puur kijkt naar de statistieken, dan wel. Daar draai ik niet om heen. Het eerste jaar speelde ik trouwens wel. Het ging ook best goed. Mijn ploeggenoten waren ook enthousiast. Als iemand zoals Wálter Samuel zegt dat je kwaliteit hebt, koester ik dat. "Hou een goede mindset en jij komt bovendrijven", zei hij", vertelt Boëtius aan Voetbal International.



"Maar misschien moet je wel concluderen dat ik als persoon niet paste in Zwitserland. Zwitsers zijn van nature geen praters. Ze zijn meer volgers, of beter: uitvoerders, of misschien nóg beter: ja-knikkers. Ik ben dan toch te veel Nederlander; ik was de enige met nog een beetje karakter."