Voormalig Ajax-target verbaast: "Zelf ken ik Usain Bolt heel goed, we zijn bevriend"

Leon Bailey werd woensdag officieel voorgesteld aan de pers door Bayer Leverkusen en dat deed de Jamaicaan in stijl. Hij verbaasde meteen de internationale media met zijn uitspraken over Usain Bolt.



De wereldbefaamde sprinter kwam ter sprake toen Bailey vragen kreeg over Jamaica. "Ik weet dat mijn land wereldfaam geniet door de sprinters. Zelf ken ik Usain Bolt heel goed, we zijn bevriend. Ik ga hem zeker eens uitnodigen op een thuismatch van Leverkusen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.



Met die uitspraak deed Bailey in de buitenlandse pers alvast de nodige wenkbrauwen fronsen. Bij Leverkusen sprongen ze er alvast met plezier op...





.@leonbailey held a media event today and said he hopes his friend @usainbolt 🇯đŸ‡Čwill come kick around in the BayArena!



Invitation's open😉 pic.twitter.com/rlA7GOM60t — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 8 februari 2017