Oranje stijgt op FIFA-ranking en heeft top twintig in het vizier

Het Nederlands elftal is op de wereldranglijst van de FIFA zowaar weer een plekje gestegen. De formatie van Danny Blind stijgt van de 22ste naar 21ste plaats. Dat meldt de FIFA donderdagochtend via de officiële kanalen.



De stijging gaat ten koste van Ecuador, dat in november twee WK-kwalificatiewedstrijden speelde en er één verloor van Uruguay (2-1). Oranje won in november zijn laatste interland met 1-3 van Luxemburg.



Bovenin is de ranglijst onveranderd gebleven. Argentinië voert nog altijd de lijst aan met Brazilië en Duitsland op plek twee en drie. Chili staat vierde, België vijfde.



De grootste stijger in de top van het klassement is Kameroen. De winnaar van de Afrika Cup steeg 29 plaatsen en staat nu op nummer 33. Egypte, de andere finalist van de Afrika Cup, steeg van plek 35 naar 23.