'Verschillende clubs willen Janssen wel hebben'

Spits Vincent Janssen steekt de laatste tijd toch niet helemaal goed in zijn vel bij zijn club Tottenham Hotspur. De centrumaanvaller wordt steeds minder vaak gebruikt en in de afgelopen transferperiode kreeg hij al een aanbieding van het Turkse Galatasaray. Het doorgaans betrouwbare The Guardian weet dat er meerdere clubs zijn die de situatie van de Nederlander in de gaten houden.



De krant schrijft op donderdagmorgen dat meerdere clubs op het Europese vasteland wel oren hebben naar een samenwerking met Janssen. Daartegenover staat weer dat Tottenham Hotspur in verband wordt gebracht met Southampton-aanvaller Jay Rodriguez. Kopen de Londenaren deze speler, een goede bekende van manager Mauricio Pochettino, dan is Janssen natuurlijk overbodig.



De Engelsen halen overigens Fred Grim aan, die met Janssen werkte bij Almere City. De oud-doelman vertelt: "Ik heb nog altijd veel geloof in zijn kunnen. Hij scoort niet en in Engeland kijkt men vooral naar de doelpunten, maar je mag niet vergeten dat hij wel heel erg belangrijk is voor het team als hij speelt. Bij AZ vlogen ze er eerst ook niet in, maar daarna kwam hij los en scoorde hij veel."