Verdriet om fluitconcerten bij Olympique Lyon

De algemene verwachting is toch wel dat spits Alexandre Lacazette na dit seizoen een megatransfer zal maken. Momenteel speelt hij nog bij Olympique Lyon, maar onlangs weigerde hij een mooie overstap uit te sluiten en nu heeft de aanvaller het gedaan bij het publiek van Lyon. Onterecht, aldus twee prominenten.



Voorzitter Jean-Michel Aulas vertelt in gesprek met het medium L'Équipe over de uitlatingen van Lacazette, die volgens veel media wilde vertrekken. "In een zin zei Alexandre dat hij op een dag hetzelfde kan doen als Sam Umtiti en Karim Benzema, die vertrokken naar FC Barcelona en Real Madrid. Dit maakt me verdrietig. Hij zei niet dat hij Lyon wilde verlaten voor een grote club."



Ook trainer Bruno Génésio neemt het op voor zijn speler. "Alex heeft zich altijd ingezet voor de club. Hij heeft geholpen om wedstrijden te winnen." Lacazette maakte één goal in de voorbije competitiewedstrijd van Lyon tegen AS Nancy. Ook de Nederlandse vleugelspits Memphis Depay kwam tot scoren. Daarnaast versierde de oud-PSV'er ook nog eens een penalty.