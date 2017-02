'Ajacied moet Nederlands paspoort krijgen'

Bondscoach Danny Blind heeft bij het Nederlands elftal toch geen gebrek aan kundige keepers. Toch vindt Piet Schrijvers dat we een speler van Ajax zouden moeten naturaliseren. Hij is dusdanig onder de indruk van de kwaliteiten van André Onana dat hij zegt: geef hem een Nederlands paspoort.



In gesprek met Voetbal International vertelt het icoon: "Zorg dat André Onana van Ajax een Nederlands paspoort krijgt, want dat vind ik op dit moment een uitstekende keeper." De kans dat de Kameroener zich laat naturaliseren is natuurlijk nihil. Hij miste de afgelopen Afrika Cup weliswaar, maar heeft al meermaals aangegeven wel een band te voelen met zijn geboorteland.



Schrijvers maakt een keuze tussen de overgebleven namen: "Als ik echt uit de Nederlanders moet kiezen, wordt het gek genoeg toch Tim Krul. Bij Bulgarije - Nederland zijn we weer ruim een maand verder. En in potentie vind ik Krul verreweg de beste doelman. Maar dan baseer ik me puur op zijn tijd bij Newcastle United in de Premier League. Daar was hij fantastisch. Het is nu aan hem om de komende weken bij AZ te laten zien dat hij die vorm weer benadert. Gezien zijn routine zou ik Maarten Stekelenburg erachter zetten. En omdat Jasper Cillessen vast niet als nummer drie naar Nederland wil komen, schat ik zo, kies ik voor Jeroen Zoet."