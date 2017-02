'Ajax gaat slecht om met Justin Kluivert'

Buitenspeler Justin Kluivert stond op De Toekomst misschien niet bekend als het allergrootste talent in de jeugdopleiding van Ajax, de laatste tijd doet hij het toch heel erg goed bij de hoofdmacht. Journalist Henk Spaan vindt echter dat de Amsterdammers maar al te slecht omspringen met hun groeibriljant.



Hij zegt ten overstaan van Voetbal International allereerst over Abdelhak Nouri: "Dat soort voetballers wordt niet ontdekt, die zijn er gewoon. Je ziet het meteen. Het irritante is als anderen het talent niet zien. Zoals Jaap Stam. Die de beschikking had over dat soort spelers en ze niet opstelde. Als Nouri voor Jong Ajax speelt, dan zijn de tribunes voller en dat komt alleen maar door hem. Hij had vorige week tegen Almere City weer van die superbewegingen, dan hoor je het publiek 'oh' roepen. Dat is het leuke."



Spaan gaat verder door wat kritiek te uiten op de Eredivisie-topclub. "Net als bij Justin Kluivert. Maar ik vind dat ze slecht omgaan met hem. Hij heeft al twee keer een basisplaats gehad. Maar zo’n jongen moet je voorzichtig brengen. Het kan toch niet zo zijn dat Ajax afhankelijk is van een zeventienjarige. Dat is de schuld van het technisch beleid."