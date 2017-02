"De afstand met Feyenoord wordt steeds groter"

Buitenspeler Jean-Paul Boëtius is toch wel een kind van de Eredivisie-topclub Feyenoord te noemen. Een tijd terug koos de vleugelspits voor een transfer van de Rotterdamse Kuip naar FC Basel, maar op dit moment is hij op huurbasis actief voor het Belgische KRC Genk. Aan Feyenoord denkt hij niet zo heel vaak meer.



In gesprek met Voetbal International vertelt Boëtius: "Toen ik naar FC Basel vertrok ben ik ook meteen uit de groepsapp gegaan. Ik was niet meer onder de jongens, dus de dingen die zij deelden, daarvan wist ik niks af, want ik was er niet bij geweest. Hoe moest ik nog meepraten? Als je gaat, vind ik ook dat je echt moet gáán."



De band met zijn oude teamgenoten, zoals Tonny Vilhena en Terence Kongoli, is er wel nog steeds. "Als we elkaar tegenkomen, is het weer als vanouds. Maar zoals dat gaat, volgt ieder zijn eigen weg. Ik ben nu al bijna twee jaar vertrokken bij Feyenoord, vierenhalf jaar geleden debuteerde ik met die goal tegen Ajax. Daarna weet je dat de tijd ooit zal komen dat je weggaat. De afstand wordt groter, al blijft de club voor altijd in mijn hart, natuurlijk."