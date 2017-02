'Blind moet voor deze keeper kiezen bij Oranje'

Bondscoach Danny Blind heeft bij Oranje steevast te maken met een aantal gelijkwaardige keepers. Jeroen Zoet doet niet onder voor Maarten Stekelenburg en Jasper Cillessen en vice versa. Oud-doelman Ed de Goeij vindt echter dat de oefenmeester zou moeten kiezen voor de eerstgenoemde, de enige die een basisplek heeft.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de oud-international: "Jeroen Zoet moet tegen Bulgarije het doel verdedigen. Een keeper die elke week speelt, is het best op niveau. Ik vind Jeroen ook een heel goede en betrouwbare keeper. Hij heeft al in het Nederlands elftal gestaan en het in mijn ogen ook prima gedaan. Jasper Cillessen, Michel Vorm en Maarten Stekelenburg spelen op dit moment niet of niet vast bij hun club, dus vallen ze voor mij af."



De Goeij gaat verder: "En Tim Krul heeft nu weliswaar een basisplaats bij AZ, maar hij heeft lang niet gespeeld. Ik vind hem wel een nummer 1-kandidaat als hij weer zijn niveau van Newcastle United haalt. Dat Cillessen elke dag met Luis Suárez, Lionel Messi en Neymar traint, zou van invloed op de keuze van de bondscoach kunnen zijn. Maar trainen, is toch weer iets anders dan spelen."