'Miljardair: méér dan 30 miljoen euro voor Ajacied'

Ajax raakte in de afgelopen transferperiode twee middenvelders kwijt: Riechedly Bazoer vertrok naar VfL Wolfsburg en Nemanja Gudelj ging naar Tianjin Teda. In de aankomende zomer vertrekt Davy Klaassen misschien, maar ook Hakim Ziyech zou zomaar eens kunnen gaan kiezen voor een bliksemvertrek. Volgens de Franse pers heeft hij twee mogelijkheden.



Allereerst is daar Olympique Marseille, dat hem maar al te graag wil overnemen. De Nederlandse Marokkaan zou beschikken over een transferclausule in zijn contract van maar liefst zestig miljoen euro, maar dat wil de Ligue 1-club niet betalen. Toch is het goed mogelijk dat Marseille een megabod neer zal leggen bij directeur voetbalzaken Marc Overmars, aldus het medium Libe. Dan zouden we moeten denken aan een bedrag van méér dan dertig miljoen euro.



De website meldt dat Ajax 'ten volle wil profiteren' van een eventuele verkoop van spelmaker Ziyech. Marseille heeft zich naar verluidt in de winter al gemeld in Amsterdam, maar toen kon men niet tot een akkoord komen (en Ziyech mocht überhaupt niet transfereren, door de regels van de UEFA). Ook de Premier League-topclub Liverpool zou echter wel oren hebben naar een samenwerking met de Ajacied, die in een eerder stadium een nieuwe transfer niet wilde uitsluiten. Marseille is sinds kort eigendom van de miljardair Frank McCourt, die Dimitri Payet al haalde.