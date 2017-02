FC Barcelona kent tegenstander in Copa del Rey-finale

Alaves heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De ploeg was in de halve finale met 1-0 te sterk voor Celta de Vigo. In de finale moet Alaves het opnemen tegen FC Barcelona, dat zich dinsdagavond kwalificeerde ten koste van Atlético Madrid.



De 1-0 overwinning was voor Alaves genoeg om zich te plaatsen na het 0-0-gelijkspel in de heenwedstrijd. Edgar Mendez nam het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening.



Scoreverloop:



1-0 (82') Edgar Mendez