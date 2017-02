AC Milan pakt met negen man volle winst op bezoek bij Bologna

AC Milan heeft woensdagavond met negen man de volle winst gepakt op bezoek bij Bologna. De ploeg uit Milaan was met 0-1 te sterk. De prestatie van de Italiaanse grootmacht was opmerkelijk, omdat zij lange tijd met slechts negen spelers speelden.



Door de overwinning bezetten de Milanezen nu de achtste plaats in de Serie A met een achterstand van maar liefst zeventien punten op koploper Juventus.



Scoreverloop:

0-1 (89') Mario Pasalic



Bijzonderheden:

- Gabriel Paletta (AC Milan) ontving in de 37e minuut zijn tweede gele kaart.

- Juraj Kucka (AC Milan) ontving in de 59e minuut zijn tweede gele kaart.