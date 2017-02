PSV staat met nog dertien wedstrijden op het programma op een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord. Journalist Henk Hoijtink denkt dat het heel lastig gaat worden voor de Eindhovenaren om dit gat nog te gaan overbruggen.



"PSV houdt het nog vol", vertelt de chef sport van Trouw, die zich vooral zorgen maakt om de Eindhovense defensie, bij De Tafel van Kees. "Als je ziet hoe PSV doelpunten weg geeft tegen AZ en Heerenveen vind ik dat hangen en wurgen."



"Bovendien is het gat van 8 punten op Feyenoord gewoon erg groot. Er is weinig aanleiding om te denken dat Feyenoord punten gaat morsen. Het gat van 5 punten op Ajax zou overbrugd kunnen worden, maar dat is ook moeilijk", aldus Hoijtink.