Dijks deelt op Instagram sneer uit aan Bosz na eerste doelpunt

Met zijn eerste goal voor Norwich City was Mitchell Dijks direct belangrijk voor zijn nieuwe club. De gehuurde verdediger van Ajax kopte in de laatste minuten van de wedstrijd de gelijkmaker tegen Wigan Athletic (2-2) binnen. Op Instagram kon hij het achteraf niet laten om een sneer uit te delen aan Ajax-coach Peter Bosz.



Dijks plaatste vanochtend al een video van zijn doelpunt voor de Canaries. De tekst is veelzeggend: "Kijk wat vertrouwen met iemand kan doen..." Hij lijkt dus even zijn gram te halen in Amsterdam.





