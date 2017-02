Tip voor Krul: "Hij moet zich daaraan vasthouden"

Henk Timmer heeft het idee dat Tim Krul er goed aan heeft gedaan om Ajax achter zich te laten en de overstap te maken naar AZ. De doelman werd door Newcastle United in principe voor een heel seizoen uitgeleend aan Ajax, maar daar kwam hij niet aan spelen toe.



"Krul moet zich daaraan vasthouden. Hij moet zich bij AZ in de kijker keepen en dan komt Oranje echt wel weer in zicht voor hem. Hij heeft persoonlijkheid, Premier League-ervaring en is ook nog eens een goede gast. Het komt dus wel goed met hem", gaf Timmer te kennen aan Voetbal International.



"Ik vind Krul echt een geweldige keeper en denk dat dit een heel verstandige stap is", aldus de woorden van Timmer. Bij AZ kwam de doelman afgelopen weekend direct in actie. Hij deed mee in het duel met PSV.