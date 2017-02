"Krul kreeg de wedstrijden die ik anders zou hebben gehad"

Stan van Bladeren is met recht een pechvogel te noemen. Niet alleen stond de doelman van Ajax enige tijd buitenspel vanwege een blessure, ook zag hij dat Tim Krul zijn wedstrijden inpikte bij Ajax. Dat vertelt de jongeling aan Voetbal in de Bollenstreek.



"Ik had wat tijd nodig om ritme te pakken. Bij Jong Ajax was er eigenlijk geen ruimte om te keepen. Krul was tegelijk fit en hij kreeg de wedstrijden die ik anders zou hebben gehad. Dat was lastig", zo gaf Van Bladeren te kennen.



Nu hoopt hij alsnog bij Jong Ajax van waarde te kunnen zijn. "Bij Jong Ajax ben ik geen eerste keeper. Ik ga vechten om daar eerste keeper te worden, dan zien we wel verder. Anders moet ik het doen met de wedstrijden die ik krijg, zoals in de Youth League", aldus de woorden van de doelman.