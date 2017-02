'FC Twente wil in Rusland gewilde middenvelder langer aan zich binden'

FC Twente-middenvelder Kamohelo Mokotjo wordt de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar FK Rostov, maar de Russische topclub zou zich volgens Tubantia nog niet bij de Tukkers gemeld hebben.



De club uit Enschede lijkt ook niet al te veel trek te hebben in een vertrek van de Zuid-Afrikaanse middenvelder. De Eredivisionist gaat binnenkort zelfs met Mokotjo om tafel om een langer verblijf te bespreken. De middenvelder zou hier niet onwelwillend tegenover staan.



Mokotjo, die op het moment nog tot de zomer van 2018 vastligt in Enschede, kwam in totaal 92 keer in actie voor FC Twente. De 25-jarige voetballer maakte in deze wedstrijden drie doelpunten.