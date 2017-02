Officieel: AZ maakt einde aan onzekerheid en licht optie

John van den Brom is ook volgend seizoen trainer van AZ. De optie in het contract om het met een jaar te verlengen is gelicht. Dat meldt de club uit Alkmaar woensdagmiddag via de officiële kanalen.



"We zijn heel tevreden over de prestaties van John de afgelopen jaren en de doelstellingen die we met elkaar hebben bepaald", reageert directeur Max Huiberts op de clubwebsite. "We hebben in de winter teruggekeken naar afgelopen jaar en daarna hebben we vooruit gekeken naar de toekomst. Daar hadden we tot 1 maart de tijd voor, dat is uiteindelijk iets eerder geworden. Bij ons waren er niet veel vraagtekens, we hebben er veel geloof in om met elkaar door te gaan."



"Ik ben ontzettend blij dat we met elkaar doorgaan”, reageert Van den Brom. “Tot op de dag van vandaag werk ik met veel plezier bij deze club. We zijn met een mooi project bezig, met de staf, de directie en de spelers. Zowel met Max als Robert ben ik vaak in gesprek gebleven om te kijken naar de toekomst, te kijken wat we kunnen verbeteren. De vele gesprekken die we gehad hebben, leidden er uiteindelijk toe dat we de optie met elkaar hebben gelicht."