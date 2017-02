Gewilde topspits komt met duidelijk statement

Vincent Janssen vertrok afgelopen zomer naar Tottenham Hotspur, maar kan daar de concurrentie met topspits Harry Kane voorlopig nog niet aan. De Engelsman speelt al sinds zijn elfde voor de Spurs en heeft zich stormachtig ontwikkeld. Diverse grootmachten willen hem inlijven, maar Kane weigert daar op in te gaan.



"Het belangrijkste is dat de club vooruit gaat. We hebben een jong team, een jonge, fantastische manager, over twee jaar een nieuw stadion en een nieuw trainingscomplex", zegt Kane tegen talkSPORT.



"Alles bij de club maakt progressie zoals ik dat zou willen. Zolang dat zo blijft, zou ik niet weten waarom ik hier niet mijn hele carrière zou kunnen blijven", stelt de spits. "Sommige mensen worden gemotiveerd door geld, maar zo ben ik niet. Ik word gemotiveerd door het winnen van het prijzen. Op dit moment ben ik tevreden bij Tottenham, ik ga iedere dag met een lach op mijn gezicht naar mijn werk. Dat is belangrijk, geld is een bonus bij het werk. Maar dat maakt je niet altijd gelukkig."