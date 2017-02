Suarez pakt rood en mist bekerfinale: 'Een lachertje'

FC Barcelona bereikte dinsdagavond ten koste van Atlético Madrid de Spaanse bekerfinale, maar moet het dan waarschijnlijk wel zonder Luis Suarez zien te redden. De aanvaller kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart en dus is hij geschorst voor de finale.



"Die tweede gele kaart is een lachertje. Het was niet eens een overtreding, ik deed helemaal niets", citeert het ANP Suarez. "Ik hoop dat de club in beroep gaat tegen deze straf. Dit valt niet uit te leggen, ook de scheidsrechter lukte dat niet, zoals altijd. Maar we zijn hier inmiddels wel aan gewend."



Barça-trainer Luis Enrique is het met Suarez eens. "Ik vind ook dat we met deze straf niet akkoord moeten gaan. Maar als je kijkt naar het verleden, zie je dat in beroep gaan over het algemeen weinig oplevert. Het frustreert mij dat mijn spelers op deze manier een finale missen, maar het is ook iets dat bij voetbal hoort."