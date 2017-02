Onrust bij Roda JC: commissaris houdt het voor gezien

Wout van Stokrom houdt het per direct voor gezien als commissaris van Roda JC. Hij is het niet eens met de manier waarop aandeelhouder Aleksei Korotaev vorige maand werd binnengehaald bij de Limburgse Eredivisieclub.



De Limburger schrijft woensdag dat Korotaev "in het diepste geheim" werd binnengehaald door Ton Caanen. De technisch directeur van Roda JC zou twee maanden lang zonder medeweten van de raad van commissarissen onderhandeld hebben met de vermogende Zwitser.



Volgens Van Stokrom werd de rvc pas rond 4 januari geïnformeerd over de mogelijke komst van Korotaev. Anderhalve week later werden de handtekeningen al gezet. De drie andere rvc-leden van Roda JC blijven wel aan, al zouden zij zich volgens De Limburger "grote zorgen maken over de toekomst van de club, zeker als de invloed van Korotaev in de nog groter wordt".