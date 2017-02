Henk Veldmate heeft zijn gesprek met Voetbal International gebruikt om een groot misverstand de wereld uit te helpen. Regelmatig hoort de scout van Ajax verhalen waar niets van blijkt te kloppen. Zo ook over de transfers van Mateo Cassierra, Davinson Sánchez en David Neres.



Veldmate wordt regelmatig geloofd voor die aanwinsten. "Ik hoor en lees geregeld verzinsels, dan schud ik met mijn hoofd, om vervolgens te merken dat die verhalen een heel eigen leven gaan leiden", vertelde de scout, die naar eigen zeggen helemaal niet zoveel ervaring heeft met Zuid-Amerika, maar juist vooral met Scandinavië.



Met de aanwinsten van Ajax heeft Veldmate ook niet veel te maken. "Dat er spelers zijn gekomen uit Zuid-Amerika sinds ik bij Ajax werk, heeft niet direct met mijn aanwezigheid te maken. Natuurlijk heb ik in onze scouting ook een adviserende stem, maar Ajax had de drie betreffende spelers al in kaart", aldus Veldmate, die wel naar de spelers heeft gekeken, maar ze zeker niet als eerste heeft gemeld bij Ajax.