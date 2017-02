Ruud Vormer maakt met zijn goede spel inmiddels bijna wekelijks indruk in de Jupiler Pro League. Dat weerhoudt de middenvelder er echter niet van om zo nu en dan ook te kijken naar wat zijn voormalig werkgever Feyenoord uitspookt. Dat de Rotterdammers er goed voor staan in de Eredivisie is Vormer dan ook niet ontgaan.



"Bij Feyenoord speelde ik weinig, maar ook de middenvelders die na mij zijn aangetrokken hebben het moeilijk, hè. Dat de club nu bovenaan staat, is geweldig. Ik heb bij Club Brugge ervaren hoe het is om naar een titel toe te leven", tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van Vormer.



"Natuurlijk komt er straks stress bij kijken. Maar Kuyt, Botteghin, Elia, El Ahmadi en Van der Heijden, die raken niet meer in de war", zo beëindigde Vormer zijn relaas.