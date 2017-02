PSV heeft eerste aanwinst voor komende zomer al binnen

De winterse transfermarkt is nog maar net gesloten, maar dat betekent niet dat voetbalclubs momenteel stilzitten. Zeker in het geval van PSV is dat niet zo. De Eindhovenaren hebben een mondeling akkoord bereikt voor een zomerse overgang, zo meldt het Eindhovens Dagblad.



Het is Mauro Jaqueson Junior Ferreira Dos Santo, beter bekend onder zijn bijnaam Mauro Junior, die na het lopende seizoen de overstap moet maken naar Eindhoven. Het is een transfer waar PSV eigenlijk al jaren mee bezig is en waarvan binnenkort de vruchten geplukt kunnen worden.



Al jaren geleden gaf PSV Mauro een snuffelstage. Sindsdien kwam hij meerdere keren naar Eindhoven. Gezien Mauro op 6 mei achttien jaar wordt, kan PSV binnenkort eindelijk zijn slag slaan. Hij maakt de overstap van Desportivo Brasil naar PSV.