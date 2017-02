Grote zorgen om oud-Ajacied Milik

In Nederland maakt men zich zorgen om Arek Milik. De aanvaller vertrok tijdens de zomerse transferperiode bij Ajax om bij Napoli aan de slag te gaan. In Italië stond hij al gauw lange tijd buitenspel vanwege een kruisbandblessure. Dat hij daar nu al van is hersteld, kan men in Nederland maar moeilijk begrijpen.



Rien Heijboer, een orthopedisch chirurg, spreekt zijn twijfels uit. "Er zijn ontwikkelingen om deze blessure sneller te laten genezen. In negentig procent van de voorste kruisbandoperaties wordt de kruisband volledig vervangen door een deel van de kniepees of hamstringpezen. Daarna volgt een lange revalidatieperiode. Maar er is een nieuwe operatiemethode waarbij de kruisband gehecht wordt", vertelde Heijboer aan het Algemeen Dagblad.



Over die nieuwe methode bestaan echter nog de nodige twijfels en dus vindt Heijboer het enigszins raadselachtig dat Milik al zo snel hersteld is. "In Zuid-Europa wil men nog wel eens kiezen voor de 'kort-door-de-bocht-oplossing'. Het uitgangspunt moet natuurlijk altijd zijn om in één keer goed te revalideren en er lang plezier van te hebben", aldus Heijboer.