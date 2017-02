Drukke zomer voor PSV? "Er bleef te veel bij het oude, nu gaat er wel wat gebeuren"

In theorie doet PSV nog mee om de landstitel, maar in praktijk wacht de Eindhovenaren in de tweede seizoenshelft een flinke kluif. De achterstand op koploper Feyenoord, met nog dertien wedstrijden te gaan, is namelijk acht punten. Volgens journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International wacht PSV naar verwachting ook een drukke transferzomer.



"Zonder zich er hardop over uit te spreken, zal technisch directeur Marcel Brands al bezig zijn met volgend seizoen", schrijft Krabbendam. "Dan komt PSV er anders uit te zien. Als de club afgelopen zomer een fout maakte, dan was het dat te veel bij het oude bleef."



"Nu gaat dat wel gebeuren", vervolgt hij. "Jetro Willems zal wel een keer een stap willen maken, Santiago Arias ook. Wat zijn de plannen van doelman en international Jeroen Zoet? Zenit Sint-Petersburg komt nog een keer terug voor Davy Pröpper. En: wat willen de Mexicanen Andrés Guardado en Héctor Moreno eigenlijk als PSV volgend seizoen niet in de Champions League speelt?"