'113-voudig Duits international kondigt afscheid aan'

Na 113 interlands en ruim 300 wedstrijden voor Bayern München heeft Phillip Lahm besloten om zijn voetbalcarrière na dit seizoen te beëindigen, aldus Bild. Zijn contract loopt pas volgend seizoen af, maar uiteindelijk stopt hij mogelijk al komende zomer. Bayern München moet binnenkort dus op zoek naar een nieuwe aanvoerder.



Lahm kwam op jonge leeftijd al bij de Duitse landskampioen terecht en doorliep een groot deel van de jeugdopleiding. In 2002 maakte hij eindelijk zijn debuut en speelde al meer dan 320 wedstrijden voor Bayern. Daarnaast speelde hij nog ruim vijftig wedstrijden op huurbasis bij VfB Stuttgart.



Bij het Duitse elftal was hij eveneens succesvol. In 2014 werd hij in Brazilië wereldkampioen met Duitsland, waarna hij zijn afscheid als international aankondigde. Daarnaast behaalde de ploeg een tweede plek op het EK van 2008.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.