Degradatiezorgen bij Leicester City nog geen reden voor ontslag Ranieri

Vorig seizoen viel alles de goede kant op bij Leicester City en eindigden de Foxes zelfs met het Engelse landskampioenschap aan het einde van het seizoen. Dit seizoen lijkt alles juist de verkeerde kant op te vallen, waardoor zelfs degradatie dreigt. Voorlopig hoeft trainer Claudio Ranieri niet te vrezen voor zijn baan, aldus het bestuur.



De club komt namelijk met een statement omtrent de Italiaan dat zij 'als geheel achter de trainer staan en we blijven hem ook als geheel steunen'. De club won in de afgelopen vijftien wedstrijden maar twee keer. Op dit moment staat de ploeg op de 16e plek in de Premier League, op maar twee punten van de nummer laatst.



Ter vergelijking: vorig seizoen verloor de ploeg uit Leicester drie duels over het gehele seizoen. In de maand januari speelden de mannen van Ranieri vijf competitieduels, waarvan vier duels werden verloren en eentje in een gelijkspel eindigde.