Voormalig Frans international stopt en gaat voor opmerkelijke carrièreswitch

Iets meer dan een jaar geleden leek het er al op dat het einde carrière was voor Djibril Cissé door een slepende heupblessure, maar hij weigerde toentertijd op te geven. Uiteindelijk kwam het voor de oud-international van Frankrijk niet tot een terugkeer op de voetbalvelden. Vandaag maakt hij bekend voor een totaal andere carrière te gaan: als DJ.



"Ik had mijn voetbalcarrière graag een vervolg gegeven, maar ik moet accepteren dat voetbal voor mij een gesloten zaak is", reageert de voormalig speler van Liverpool, Olympique Marseille en Lazio Roma. Gedurende zijn loopbaan werd hij al achtervolgt door blessures.



Zo heeft hij in het verleden zowel zijn linkerbeen als zijn rechterbeen gebroken op het voetbalveld. De 41-voudig international zegt zich nu te gaan focussen op een toekomst als 'DJ, producer en analist'.