'Zorgen in Rotterdam: ook Everton meldt zich voor Feyenoorder'

Feyenoord doet het als koploper van de Eredivisie heel goed en in de jeugdopleiding heeft de Rotterdamse club ook veel talent rondlopen. Die doen het vaak zo goed dat buitenlandse club zich graag melden in de havenstad. In dit geval gaat het om 18-jarig talent Ozancan Kokcu.



De Feyenoorder stond al in de belangstelling van Tottenham Hotspur en inmiddels heeft ook Everton zich gemeld. Dit bevestigt zijn zijn zaakwaarnemer Muzzi Ozcan volgens The Sun. Volgens Ozcan zitten bij de geïnteresseerden ook clubs uit Duitsland en Nederland.



Het contract van de aanvallend ingestelde middenvelder loopt aan het einde van het seizoen af. Daarnaast is het de Rotterdamse club nog niet gelukt om het contract van Kokcu te verlengen. Mocht hij in de zomer vertrekken, dan krijgt Feyenoord enkel een kleine vergoeding.