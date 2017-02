"Petrovic voelde zich heel erg eenzaam, dat valt de club te verwijten"

Na de slechte resultaten van de afgelopen maanden besloot het bestuur van ADO Den Haag alsnog trainer Zeljko Petrovic op straat te zetten. De ploeg uit de Hofstad verkeerd in zwaar noodweer en het vertrek van de coach moet de ommekeer zijn voor de huidige nummer zestien van de Eredivisie.



"De timing is natuurlijk nooit goed", reageert technisch directeur Jeffrey van As tegen de NOS. "En ja, er komt een hele belangrijke wedstrijd aan, maar daarna komen nog twaalf heel belangrijke wedstrijden. We moeten met z'n allen die ploeg in de Eredivisie zien te houden."



Achteraf geeft Van As ook aan dat de chaos rond de club ook bij Petrovic zijn tol eiste. "Wat ik erover kan zeggen, is dat hij zich heel erg eenzaam heeft gevoeld. Dat valt de club te verwijten."