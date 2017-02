Herstellende Ajacied: "Dat weten we niet precies"

Matthijs de Ligt hoopt snel weer te kunnen aansluiten bij de selectie van Ajax. De getalenteerde centrale verdediger kampt momenteel met een bovenbeenblessure.



Op het digitale thuis van Ajax spreekt De Ligt van 'een scheurtje in mijn bovenbeen'. "Hoe het is gekomen, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik werd op een ochtend wakker en had toen opeens veel last. Misschien is het een beetje overbelasting geweest. Dat weten we niet precies."



Na een rustpauze voelt De Ligt zich alweer een stuk beter. Ook merkt hij dat het fysiek een stuk beter gaat. "Iedere dag proberen we de intensiteit iets op te voeren. Vandaag mocht ik voor het eerst met de fysio naar buiten. Een beetje lopen, wenden, keren en trappen."



De Ajacied hoopt woensdag een deel van de groepstraining te hervatten om vrijdag de intensiteit verder omhoog te brengen. In dat geval lonkt een snelle rentree. "Stiekem hoop ik zondag tegen Sparta weer van de partij te zijn. Maar ik pin me nergens op vast. Het herstel van een blessure is altijd lastig te peilen."