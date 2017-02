Leicester City komt met duidelijk statement na speculaties

Het contrast bij Leicester City is waanzinnig te noemen. Vorig seizoen kroonden The Foxes zich als degradatiekandidaat tot landskampioen, waar men dit seizoen als Champions League-deelnemer dreigt te degraderen.



De flow is volledig verdwenen bij Leicester City en dat zorgt voor speculatie over een mogelijk ontslag voor manager Claudio Ranieri. De Premier League-club is hier duidelijk over in een statement op de clubwebsite: "In het kader van de recente speculatie wil Leicester City benadrukken dat het absoluut achter onze hoofdtrainer Claudio Ranieri staat."



"Iedereen binnen de club weet dat de recente prestaties beter moeten, maar het succes van de voorbije seizoenen is te danken aan stabiliteit, eenheid en de wil om zelfs de grootste uitdagingen te overleven. Iedereen binnen de club blijft achter de manager staan en achter de spelers, collectief en resoluut om de aankomende uitdagingen aan te gaan", aldus de club.